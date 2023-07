Giancarlo Serra ha scelto il sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Elena per presentare il suo terzo libro.

“Memorie e pensieri” è il volume che l’imprenditore di 73 anni, ex sindaco di Lotzorai, illustrerà alla platea domani alle 19.30. Nel libro sono contenuti racconti e storie, tra politica amministrativa e sviluppo socio-economico, in un confronto generazionale dal 1946 al 2023.

Per Serra, pioniere dei locali da ballo in provincia di Nuoro, è la terza fatica letteraria: il primo libro, “Tutta la vita per la notte”, risale al 1998, il secondo, “L’emigrato”, al 2020. Nel volume che ha presentato tre anni fa in piazza Repubblica, l’ed primo cittadino, esponente della prima ora di Forza Italia, ha tracciato uno spaccato della sua vita. Carletto Serra, tra i primi imprenditori in Sardegna a scommettere sulla potenza economica dei locali da ballo notturni, è stato un emigrato.

Uno dei tanti giovani ogliastrini che hanno attraversato il mare in fuga dalla povertà del paese. Dopo alcune esperienze all’estero, il rientro in Italia. Tra Lombardia e Veneto vendeva enciclopedie. L’attentato in piazza della Loggia convinse Serra e la giovane moglie, all’epoca genitori di un bimbo e in attesa del secondo, a rientrare in Sardegna. Il battesimo della discoteca Bob Dylan risale a luglio del 1977. In pochi anni Lotzorai era divenuta capitale del divertimento tra Ogliastra e Nuorese. L’apertura del Gazebo, nel 1994, è stato il surplus di Serra: la discoteca all’aperto di Tancau richiamava, ogni fine settimana, migliaia di persone da tutta l’Isola. Del suo paese, Carletto Serra, sposato, padre di 4 figli e nonno di 5 nipoti, è stato sindaco in due occasioni, oltre a ricoprire anche la carica di assessore della provincia di Nuoro.

