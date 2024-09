Tre giorni di festa, a partire da domani, a Gonnostramatza, in onore di San Michele e Santa Teresina.

L’organizzazione è dell’omonimo comitato, con il patrocinio di Pro loco e Comune.

Domani il via ai festeggiamenti civili, alle 20.30, con la musica dei “Sixty Tris”. Alle 22 lo spettacolo pirotecnico e a seguire il gruppo “Crazy ‘90” con “Lay Manu Dj” e la vocalist “Lady Ross”. Domenica, alle 10.15, la parte religiosa, con la processione del simulacro del patrono per le vie del paese, accompagnato dall’organettista Mattia Cau. Nel pomeriggio, alle 16.30, animazione per i bambini con “Petit Animazione”. Alle 22 il concerto di Marco Carta.

Lunedì, alle 18, la processione con il simulacro di Santa Teresina e, a seguire, la Santa Messa. In serata, chiusura di festa: alle 20 l’esibizione a “repentina” di Ignazio Lasi e Giampaolo Nuscis, sulle note del suonatore Giuseppe Pintus. Alle 22 lo spettacolo di folclore con Nicola Melas alla voce, Luca Fadda all’organetto, Giacomo Crobu alla tastiera e Luca Fadda all’organetto. Chiusura a mezzanotte con l’estrazione della sottoscrizione a premi.

