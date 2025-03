In attesa del G20 Spiagge, in programma ad Alghero dal 14 al 16 maggio, durante il quale le delegazioni dei comuni costieri italiani si confronteranno sullo sviluppo sostenibile del turismo, il territorio si sta preparando all’evento con una serie di workshop per rafforzare il legame con i propri operatori e la comunità locale. L’iniziativa è del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, con il supporto di justgood tourism. Commercio, enogastronomia, outdoor e cultura, tra i temi che verranno affrontati al Quarter dal 31 marzo al 2 aprile. Sono previsti momenti di confronto e progettazione condotti da professionisti in ambito di destination management e design turistico: il primo appuntamento, dedicato al settore commerciale, è previsto lunedì 31 marzo dalle 14 alle 17.

L'incontro offrirà l’opportunità di condividere strategie e iniziative utili a valorizzare il tessuto commerciale locale e migliorare l’esperienza dei visitatori durante il Destination Summit. Il 1 aprile un doppio appuntamento: la mattina dalle 10 alle 13 un workshop con gli operatori del settore enogastronomico per discutere il ruolo strategico del settore nella promozione turistica della destinazione. Sarà un’occasione per esplorare nuove sinergie, valorizzare i prodotti locali e costruire un’offerta enogastronomica sempre più integrata e distintiva. Nel pomeriggio, invece, dalle 15 alle 18 si terrà il workshop "cultura e outdoor" per riflettere sul potenziale del turismo esperienziale come leva di sviluppo. L’obiettivo è individuare strategie innovative per diversificare l’offerta turistica, valorizzare il patrimonio naturale e culturale e intercettare nuovi flussi di visitatori. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria.









