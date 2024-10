Si intitola “Nutrire emozioni” l’incontro informativo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari, organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Castelsardo in collaborazione con l’impresa sociale “studio e progetto2” , “L’informagiovani “, le associazioni “Food for mind “e “ Cannealvento” in accordo con l’Istituto Comprensivo “E.Arborea “ e il Liceo scientifico “Europa unita”.

L’iniziativa è in programma lunedì 21 ottobre a partire dalle 9 presso il liceo scientifico di Lu Bagni e alle 11 presso l’istituto comprensivo.

Al centro dell’incontro i disturbi alimentari legati al modo in cui ci si rapporta al cibo e al proprio corpo, l’anoressia, che spinge le persone a mangiare pochissimo per paura di ingrassare, la bulimia, dove si alternano abbuffate e tentativi di eliminare il cibo. I temi sono legati all’alimentazione incontrollata, in cui si mangia tanto ma senza cercare di rimediare dopo. Questi disturbi possono avere effetti gravi sulla salute e spesso sono legati anche a difficoltà emotive, che sovente si manifestano in giovane età. L’incontro mira a spiegare ai ragazzi, di diverse fasce di età, quali sono i percorsi che possono portare alla nascita di queste problematiche.

