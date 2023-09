“Carcere, Stato, Costituzione: l’art. 27 Cost. tra diritti delle persone detenute ed esigenze di difesa sociale”.

Su questi temi OPG - osservatorio per la Giustizia organizza una Giornata di Studi per domani, venerdì 22 settembre, nella Sala Aldo Marongiu del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati all’interno del Palazzo di Giustizia di Cagliari.

I lavori saranno aperti dall’avvocato Patrizio Rovelli Presidente di OPG – osservatorio per la Giustizia e dall’avvocato Matteo Pinna Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. Nella Prima Sessione, intitolata “L’art. 27 Cost. come cardine dello Stato costituzionale”, che avrà inizio alle ore 10, interverranno il Prof. Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma Tre e Direttore del Master Universitario di Secondo Livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, il Prof. Gianmario Demuro, Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Cagliari, il Dottor Carlo Renoldi, Magistrato, già Capo del DAP, il Dottor Marco Porcu, Direttore della Casa circondariale di Uta, l’Avv. Fabrizio Rubiu, Portavoce di OPG - osservatorio per la Giustizia, il Dottor Stefano Rovelli, Dottorando di ricerca in Diritto e Giustizia costituzionale presso l’Università di Pisa, e Irene Testa, Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Sardegna. Nella Seconda Sessione intitolata “I diritti delle persone detenute e le esigenze di difesa sociale”, che avrà inizio alle ore 15, interverranno l’Avv. Debora Amarugi, la Dott. Silvia Talini, Ricercatrice nell’Università di Roma Tre e Coordinatrice didattico-scientifica del Master di Secondo Livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, la Dott. Maria Cristina Ornano, Magistrato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il Dottor Riccardo De Vito, Magistrato, la Dottoressa Stefania Cecchini, Ricercatrice di Diritto costituzionale nell’Università di Cagliari, l’Avv. Paolo Mocci, Garante dei Diritti delle persone private della Libertà personale di Oristano, l’Avv. Luca Monaco, Presidente dell’Associazione “Nova Juris” di Salerno, e Maria Grazia Caligaris, Fondatrice della Associazione “Socialismo, Diritti, Riforme”.

