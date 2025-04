Nuova iniziativa, a Baressa, organizzata dalla Pro loco “Sa Mendua”. Domenica 27, infatti, l’associazione ha programmato l’escursione “Giara di Gesturi”, dedicata a tutti gli appassionati. Un programma intenso quello che inizierà alle 9, orario in cui è previsto l’incontro presso la sede della Pro loco. In seguito la partenza per Gesturi, dove una guida condurrà il gruppo sull’altopiano; a questo proposito gli organizzatori consigliano l’uso di scarpe e abbigliamento comodo. Il pranzo, invece, è al sacco nell’area pic-nic. Nel primo pomeriggio, dalle 15, invece, il “Tour Urbano”, che prevede la visita alla “Casa Museo” del Beato Nicola, alla Chiesa di Santa Maria Egiziaca e a quella di San Sebastiano. Le prenotazioni si potranno effettuare entro il 26 aprile.

