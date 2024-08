Mentre oggi il centro storico ospita l’ultimo appuntamento di “MoMe Arzachena in Fiera”, con artigianato artistico, tecnologia, antiquariato ed enogastronomia, già si pensa alla Festa del Mare con la Sagra della Paranza, in programma in Piazza Risorgimento, sabato prossimo 24 agosto; altro evento estivo che punta sull’enogastronomia, volto ancora a convogliare arzachenesi e turisti nel centro storico.

Organizzata dalla Pro Loco, la Sagra della Paranza è promossa dalle assessore Claudia Giagoni e Stefania Fresu, rispettivamente con deleghe a Turismo e Commercio, e Attività Produttive e Trasporti. Sarà allestita una grande cucina nella quale verranno cotti circa 600 chili di pesce. Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, a cui i cuochi dell’associazione dedicano un menù “senza spine”.

La serata prenderà il via con l’apertura degli stand dalle 19:30, per l’ora dell’aperitivo, e la musica dal vivo a cura della Mi La Band. Dalle 20:00, al via la degustazione della frittura di pesce e dei dolci tipici, tra cui le seadas con il miele. Il menù sarà accompagnato dal Vermentino di Gallura con etichette proposte da diverse cantine vitivinicole del territorio. Chiuderanno la serata il concerto tributo a Vasco Rossi dei Modena Park e il dj set. Dalle 23:00, si esibiranno Dj Aladin e Dj Shorty di Radio M2O e Radio DJ.

