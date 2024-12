Tra gli eventi in cartellone per il Cap d’Any anche un live di musica indostana al flauto bansuri del maestro Mauro Uselli.

Nel nuovo spazio AlguerHall all’interno del Quarter, nel centro storico, domenica prossima 22 dicembre alle 12, Uselli si esibirà accompagnato da GianGiacomo Carta al pakiwuei. Una trovata originalissima, che vuole, da un lato, cullare lo spirito del Natale, dall’altra unire in un unico concetto musicale, tutte le razze, le religioni, i colori del mondo.

Uselli non porta in scena solo musica indiana: nelle sue composizioni c’è tutto ciò che conosce da sempre riuscendo ad improvvisare intervallando momenti bizzarri e classica, in una fusion in cui riemerge barocco e romantico, stati e virtuosismi jazzistici contemporanei, un concentrato di improvvisazione totale.

La ritmica è a cura del maestro percussionista Giangiacomo Carta suonatore di pakhawaj un antichissimo strumento indiano dal grande fascino predisposto al completamento dello stato ipnotico dell’ascoltatore. Il duo è ormai attivo in tutta Italia esibendosi nei teatri e club dedicati alla musica indiana, riscuotendo notevoli consensi .

