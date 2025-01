Nuovo appuntamento, a Siapiccia, organizzato dall’associazione “Siapiccia Laboriosa”, nata più di un anno fa con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione all’interno della comunità.

Il prossimo 1 febbraio, infatti, il gruppo invita tutta la comunità al recital “Danzando sotto la pioggia”, di Stefano Floris. Nel centro sociale di via Antonio Gramsci, a partire dalle 18, al via l’evento che prevede la presentazione del recital, tradotto dal libro omonimo e autobiografico scritto da Floris; un racconto di un’ora e mezza circa, tra curiosità, divertimento, avventura e a tratti commovente, accompagnato da musiche e narrazioni.

Per l’occasione saranno anche presenti i documentaristi del viaggio per la TV “Floris&Nu”, in onda su Videolina con la trasmissione “Ovunque Sardi”.

