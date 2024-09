Doppio appuntamento con la poesia d'autore, martedì 3 settembre, a Cabudanne de sos Poetas. Nel suggestivo scenario de sa Prentza de Murone a metà pomeriggio, ore 17.30, l'associazione OC della Linguadoca omaggia la poesia sarda e la rivista OC in lingua occitana, che compie 100 anni.

Per festeggiare il prestigioso anniversario è previsto un reading con diversi autori sardi che reciteranno alcuni versi di propri componimenti: Antonella Anedda, Mario Cubeddu, Simonetta Milia, Francesco Ottonello, Nanni Falconi, Giandiego Zoccheddu.

Poi toccherà alla poesia di Nicola Crocetti, grecista, editore, traduttore dei principali poeti ellenici contemporanei.

Alle 19.30 Crocetti dialogherà con Duilio Caocci partendo dalla sua eccezionale opera “Dimmi un verso anima mia – Antologia della poesia universale”, 1200 pagine che partono dal caos primordiale della letteratura indiana antica per arrivare ai poeti contemporanei di tutto il mondo. Ad accompagnare Crocetti e Caocci ci sarà la poetessa Anna Cristina Serra con ‘Terra, lingua, poiesis’, letture e traduzioni in lingua sarda di brani tratti da ‘Odissea’, di Nikos Kazantzakis. L'appuntamento organizzato in collaborazione con la Fondazione Faustino Onnis e Festival Letterario Anderas.

