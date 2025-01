Il fuoco all’imbrunire, un falò che si accende nel retro delle antiche mura della basilica di San Gavino, e come si usa da millenni nei paesi della Sardegna, anche a Porto Torres si ripete il rito propiziatorio.

Sabato 18 gennaio alle 18, nelle Cumbessias della chiesa romanica, si svolgerà “Lu fuggaroni di Sant’Antoni", evento organizzato dall’associazione Gruppo Folk Intragnas PortoTorres, con la collaborazione della parrocchia di San Gavino. Un recupero delle antiche tradizioni turritane che richiama la comunità per assistere alla suggestiva accensione e benedizione del fuoco. Dopo la santa messa, l’evento in onore di Sant’Antonio Abate sarà accompagnato da una degustazione enogastronomica.

Dopo l’accensione del falò e i tre giri propiziatori intorno ad esso si offriranno ai presenti ceci, fave calde e un buon bicchiere di vino per augurare a tutti un buon anno. Una serata in allegria con le prelibatezze, la buona musica a la compagnia dei volontari dell’associazione e di tutti quelli che vorranno prendere parte alla festa. E poi il rituale salto del fuoco per diventare “cummari e cumpari di fuggaroni”, per consolidare quei rapporti di amicizia che già esistono, per intrecciarne di nuovi e per salutare in modo simbolico la collettività.

