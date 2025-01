Non una competizione ma una esibizione canora che mette a confronto otto bambini sul palcoscenico della Sala Canu, a Porto Torres. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio, a partire dalle 17.30, per assistere all’evento “Canterino turritano”, una serata dedicata ai più piccoli, bambini di età compresa tra gli otto e gli undici anni che potranno esprimersi con le loro performance, cantando i brani dei loro cantanti preferiti, star che appartengono al mondo della musica italiana e internazionale.

Due i brani per ciascuno dei mini artisti, i quali potranno imitare i loro beniamini, sulla scorta della manifestazione “Re Per una Notte”, dove a vincere saranno tutti. Ad ogni partecipante verrà consegnato, infatti, un premio per la semplicità, la bravura e l’impegno nel mostrare il loro talento.

I piccoli protagonisti hanno potuto provare le loro canzoni grazie alla disponibilità dei locali delle Cumbessias, messe a disposizione gratuitamente da monsignor Salvatore Masia, parroco della basilica di San Gavino. A lui vanno i ringraziamenti degli organizzatori, i componenti della Pro Loco, guidata dalla presidente Anna Mara Zara, e del presentatore della serata Pier Luigi Fiori. L'evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

