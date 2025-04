In attesa dell’arrivo della Pasqua, a Pompu e Baressa si mettono in moto le iniziative. A Pompu, al via i laboratori organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con la Biblioteca comunale. Nei prossimi giorni in programma due appuntamenti intitolati “Aspettando la Pasqua”, dedicati ai bambini. Fissati nei mercoledì prepasquali (il 9 e il 16) ecco due laboratori a tema: il primo sarà dedicato alle creazioni mentre il secondo sarà incentrato sulla preparazione dei biscotti. L’appuntamento, in entrambe le occasioni, è fissato per le 17 nel centro sociale del paese. A Baressa, invece, la Biblioteca comunale propone un “Laboratorio Creativo di Pasqua”. Coinvolti nell’attività, in programma venerdì dalle 16 alle 18, i bambini dai 6 agli 11 anni.

