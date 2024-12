Dopo il successo dello scorso anno, torna a Dolianova il talent dedicato ai cani con la sfilata organizzata dall’associazione “Il Mondo che Vorrei” patrocinata dal Comune di Dolianova.

L’appuntamento è per il 21 dicembre, alle 9, in Piazza Europa. Le iscrizioni potranno essere effettuate in loco a partire dalle 8:15. Previsti premi per il primo, il secondo e il terzo classificato. L’iniziativa punta a mettere in evidenza la sintonia tra gli animali e i loro padroni.

La giuria, più che il portamento dei cani, premierà il loro feeling con i proprietari. La sfilata sarà anche l’occasione per proseguire nella campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e la necessità di registrare i propri animali all’anagrafe canina.

