L'8 febbraio si celebra Santa Giuseppina Bakhita, una suora sudanese canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 2000.

Chi era Santa Giuseppina Bakhita?

Nata in Sudan intorno al 1869, Giuseppina Bakhita fu rapita da bambina e venduta come schiava. Dopo anni di sofferenze, venne riscattata in Italia e, grazie all'intervento delle suore Canossiane, ottenne la libertà. Decise quindi di diventare suora e dedicò la sua vita all'aiuto dei bisognosi.

Morì l'8 febbraio 1947 e fu proclamata santa nel 2000. È la patrona delle vittime della tratta di esseri umani.

