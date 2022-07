L'afa continua a far boccheggiare la Sardegna, con le temperature che resteranno roventi anche nei prossimi giorni.

La protezione civile regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta per le alte temperature e Cagliari rientra nuovamente tra le 20 città italiane con il bollino rosso per le ondate di calore.

Ma tutta l’Isola rimane nella morsa del caldo. “A partire dalle 10 di domenica 3 luglio – si legge nell’allerta della Prociv - e sino alle 18 di lunedì 4 luglio gli alti valori di temperatura subiranno una generale e progressiva estensione spaziale, risultando anche molto elevati, cioè superiori al 37°C e anche maggiori di 40° centigradi".

La “graticola” cui è sottoposta la Sardegna in questi giorni è confermata dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Le temperature, nonostante la presenza di parziali velature, saranno molto elevate fino a lunedì - sottolineano gli esperti - con valori superiori ai 40 gradi nelle zone interne fino a lunedì.Solo martedì ci sarà un lievissimo calo delle temperature".

La tregua è dunque attesa per la metà della prossima settimana, quando il termometro si assesterà tra i 32/34 gradi. Poi da venerdì un nuovo abbassamento con altri due gradi in meno.

ALLARME INCENDI – E, anche in considerazione delle altissime temperature, resta elevata l’allerta anche per gli incendi. Nelle ultime ore sono stati ben 23 i roghi domati in altrettante località dell’Isola.

Nei sette fronti più impegnativi – a Monti, Sassari, Pabillonis, Suni, Serdiana e Siliqua – sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei, in supporto alle squadre del Corpo forestale e dei volontari di Protezione civile in azione a terra.

In fiamme diversi ettari di boschi, pascoli e macchia mediterranea.

(Unioneonline/l.f.)

