Non è solo la Sardegna a piangere la scomparsa per malattia di Marco Piga, ma anche tutto il calcio italiano. Nato a Palau nel 1956, Marco e il gemello Mario sono stati protagonisti prima alla Torres (esordio a 17 anni) e poi all'Avellino.

Marco era un attaccante di statura modesta, ma capace di beffare qualsiasi difensore: ha segnato in serie C, in B e persino in A quando ha giocato con le maglie di Avellino e Lucchese.

Il gemello Mario ha affidato ai social le toccanti parole: «Carissimo mio amato gemello, me l'hai davvero combinata grossa. I nostri patti erano altri...Vola in alto come facevi quando realizzavi gol impossibili».

Centinaia i messaggi di cordoglio da parte dei tifosi di molte parti d'Italia. La Torres già ieri notte ha espresso il suo dispiacere ("Non sarai dimenticato") e le condoglianze alla famiglia. Anche l'Avellino è in lutto.

