È possibile inoltrare la richiesta di contributo sul Bonus idrico attraverso il portale www.bonusacqua.it. La scadenza delle domande è prevista per il 30 maggio 2025.

Si tratta di un’agevolazione destinata alle famiglie in condizioni di particolare fragilità economica, titolari di un’utenza gestita da Abbanoa. L’iniziativa, promossa dall’EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, rappresenta un importante strumento di sostegno per il pagamento delle bollette dell’acqua ed è cumulabile con il bonus sociale idrico previsto dall’Arera.

Anche per il 2025, l’importo complessivo stanziato per il Bonus Idrico Integrativo in Sardegna ammonta a due milioni di euro, ripartiti tra i comuni sardi serviti da Abbanoa SpA, secondo criteri proporzionali alla popolazione e all’estensione del territorio.

Il bonus è riservato ai residenti nei comuni in cui il servizio idrico integrato è gestito da Abbanoa SpA, con un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Nel dettaglio, le famiglie con un ISEE fino a 9.000 euro riceveranno un contributo di 25 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

