Zelensky: "Nelle regioni di Donetsk e Kharkiv situazione ancora tesa"

(Agenzia Vista) Kiev, 15 maggio 2024 "Nelle regioni di Donetsk e Kharkiv, la situazione è più difficile. È troppo presto per trarre conclusioni, ma la situazione è sotto controllo. I nostri guerrieri stanno distruggendo l'occupante che tenta di avanzare: tutto è piuttosto teso", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev