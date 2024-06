Comunali, seggi chiusi. Lo spoglio per le elezioni amministrative inizierà domani alle 14.

Ma intanto dei Comuni al voto nell’Isola sono disponibili gli exit poll esclusivamente per la città di Cagliari: secondo le rilevazioni eseguite fuori dai seggi e curate per la Rai da Opinio Italia, il candidato sindaco al comune di Cagliari del Campo largo Massimo Zedda sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 59 e il 63%. Numeri che, se confermati, faranno ritornare l’ex sindaco a Palazzo Bacaredda già al primo turno.

A seguire Alessandra Zedda per il centrodestra con una forbice tra il 31 e il 35%.

Giuseppe Farris (civico) si attesta sul 2,5-4,5. Claudia Ortu (Potere al Popolo) tra lo 0,5 e lo 2,5%. Si tratta di exit poll con copertura del campione dell'82%.

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata