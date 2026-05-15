Trump: Non credo proprio ci sarà un conflitto a Taiwan

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2026 "No, no, non credo proprio. Non credo proprio. Penso che andrà tutto bene. Lui non vuole vedere... non vuole vedere una guerra. E ci sono due questioni: c'è la situazione iraniana e su quella penso che siamo d'accordo quasi interamente, tranne per il fatto che lui è un acquirente e noi no, non ne abbiamo bisogno. E su Taiwan, non vuole vedere un movimento per l'indipendenza", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa sull'Air Force One di ritorno dalla Cina. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev