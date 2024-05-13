Trump: "Biden ha abbandonato Israele, si vergogni"

(Agenzia Vista) Usa, 10 maggio 2024 "Ciò che Biden sta facendo nei confronti di Israele è vergognoso. Se qualche ebreo votasse per Joe Biden, dovrebbe vergognarsi di se stesso. Ha completamente abbandonato Israele e nessuno può crederci. Immagino che si senta bene perché lo ha fatto come decisione politica. Bisogna prendere la decisione giusta, non quella politica", le parole di Donald Trump. / Ig Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev