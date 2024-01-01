Cronaca Mondo

Terremoto in Giappone, le spaventose immagini della violenta scossa

01 gennaio 2024 alle 13:50aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:40

Un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito oggi la costa del Giappone centro-occidentale, spingendo le autorità a dichiarare un'allerta tsunami invitando i locali ad abbandonare immediatamente le zone colpite.

Il forte sisma era stato preceduto da una prima scossa di magnitudo 5.5 nella stessa zona.

Si segnalano già numerose case crollate e almeno sei persone morte.

Nel video (immagini da X), le impressionanti immagini della devastante scossa.

(Unioneonline/v.l.)