Tennis, in campo con le racchette di legno

In campo con le racchette di legno, pantaloncini e maglietta polo rigorosamente bianca, qualcuno è arrivato al circolo di Poggio di Pini a bordo della sua auto storica e c’è stato addirittura chi ha avuto il coraggio di indossare ai piedi le scarpe in tela che usava Adriano Panatta nel 1976.

Al circolo di Poggio dei Pini si è svolta la settima edizione del torneo sociale tennis Classic, solo di doppio, soprattutto un’occasione per stare insieme voluta dalla dirigente Gloria Loi.

Un viaggio a ritroso nel tempo quando con le racchette così piccole e pesanti era quasi impossibile giocare in top spin o tirare servizi vincenti a duecento all’ora: davvero un altro sport app, per attrezzi, abbigliamento e soprattutto tecnica.