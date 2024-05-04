Sul palco in carrozzina: "Via le barriere architettoniche"
Sul palco in carrozzina per proseguire la battaglia contro le barriere architettoniche. Uno spettacolo per affrontare il tema della disabilità in cbiave ironica ma con tanti spunti di riflessione.
Sul palco, protagonista chi per primo subisce i disagi e quelle problematiche sociali mai risolte, nonostante le ripetute denunce.
La prima a Nuoro poi replica a Dorgali su iniziativa dell’Associazione Speedy Sporte, impegnata nella promozione di attività per ragazzi con disabilità.
Lo spettacolo nasce da un'idea di Stefania Calvisi una ragazza nuorese affetta da sclerosi che da anni si batte per una città più a misura di chi ha problemi di mobilità. Sul palco con Stefania, Mauro Salis per la regia di Elena Musio.