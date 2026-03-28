Tensione e paura a Roma: una donna di 40 anni è caduta all’interno di un pozzo non segnalato mentre passeggiava con il marito nel Parco della Pace, in zona Monte Stallonara. 

L’allarme, lanciato dal marito,  è scattato poco prima delle 15, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 11/A insieme al nucleo Saf, specializzato negli interventi speleo alpino fluviali.

La quarantenne sarebbe riuscita ad aggrapparsi a una trave che ne ha bloccatola caduta. 

(Unioneonline)

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