Successo per il debutto sardo di Iosno, il saluto

Quando Il teatro smette di essere solo luogo di rappresentazione e diventa spazio di esperienza: è accaduto ieri al Teatro Doglio di Cagliari, dove il progetto Iosno, ideato da Alessio Andrea Balza star del web con milioni di visualizzazioni per i suoi seguitissimi podcast, ha portato in scena uno spettacolo che sfida le categorie tradizionali del palcoscenico.

Più che un evento teatrale nel senso classico, quello proposto da Iosno è stato un percorso immersivo di introspezione e mindfulness, una sorta di rito contemporaneo in cui il pubblico non è spettatore passivo ma parte integrante dell’esperienza.

Non c’è copione, non c’è trama lineare: il filo conduttore è la voce di Iosno, che guida la platea attraverso meditazioni, pause di ascolto e riflessioni sulla mente e sul rapporto con il sé.

L.P.