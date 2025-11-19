“Son’e corru”: il rapper quartese Lord J presenta il suo nuovo brano

Si intitola “Son’e corru” ed è il nuovo brano del rapper quartese Lord J. Prodotto da Milvio, con gli scratch di Krevitz e la collaborazione di altri due rapper storici della scena cagliaritana, Lil’ Pin e Mattaman, “Son’e corru” – scritto e interpretato in sardo campidanese – vuole essere una metafora dell’importanza dei legami e del rispetto all’interno della propria comunità.

“No arrespettas sa cricca, ti nci bogu a son’e corru”, canta Lord J. Insieme al brano, è già sulle principali piattaforme social il video diretto da Socol con la regia di Aletta, uno street video ambientato tra officine e biliardi.