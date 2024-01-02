Scontro in pista all'aeroporto di Tokyo: Airbus in fiamme, 5 vittime

Quasi 400 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sono stati evacuati dall'aereo JAL andato a fuoco sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Il volo JAL 516, un Airbus A350 partito dall'aeroporto New Chitose di Sapporo alle 16.00 locali era atteso ad Haneda alle 17.40, ora locale.

In fase di atterraggio - secondo quanto ha comunicato la compagnia - si è scontrato con un velivolo della Guardia costiera.

Cinque le vittime.

(Unioneonline/l.f.)