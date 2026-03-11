Regione, turismo e benessere per gli animali d'affezione: proposta di legge di Orizzonte Comune

La Sardegna si candida a diventare una Regione apripista, in campo turistico, nell'accoglienza di animali di compagnia. È l'obiettivo della proposta di legge presentata, in Consiglio Regionale, dal gruppo Orizzonte Comune. Si guarda a garantire il benessere, nel periodo di vacanza, dell'intero nucleo familiare di cui fanno parte anche cani o gatti. Spesso, è stata una delle considerazioni valutate per la stesura del testo, il turista valuta l'offerta completa di località, spiagge, strutture ricettive, e se non trova le condizioni ideali per i propri animali è portato a cambiare destinazione. La proposta di legge prevede la creazione o la realizzazione di servizi adeguati, ampliando le competenze degli operatori del settore.

SANDRO PORCU CAPOGRUPPO ORIZZONTE COMUNE CONSIGLIO REGIONALE