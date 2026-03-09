Regione, privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari. La Cgil: «Una cosa assurda»

«La privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari è una cosa assurda». La Cgil ribadisce le sue perplessità sull'operazione che, nonostante qualche resistenza nel Campo Largo, sembra restare prioritaria per la Governatrice Todde e quasi tutto il PD. Il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu, ritiene condivisibile una regia unica dei tre scali sardi ma privatizzare il ''Mario Mameli'' solleva piu' di un dubbio: «E' uno scalo che fa 10 milioni di utili e con 53 milioni pronti per investimenti - sostiene Boeddu - non si riesce a capire il perchè di questa operazione». Sindacato che oltre a chiedere garanzie sul ruolo della Regione nella gestione futura, chiede un maggiore coinvolgimento nelle strategie: «Vorremo - spiega ancora il segretario sardo della Filt Cgil - che non ci fossero ripercussioni sul fronte occupazionale e dello sviluppo del territorio».

Intervista ad Arnaldo Boeddu (Filt Cgil Sardegna)