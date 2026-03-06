Regione, la riforma del PD contro lo spopolamento: «Asili nido e Università gratis per tutti i sardi»

«Asili nido e Università gratis per tutti». E' l'obiettivo del pacchetto di riforme contro lo spopolamento, presentato in Consiglio Regionale dal Partito Democratico. Proposte di legge finalizzate a contrastare la crisi demografica e formativa che vive la Sardegna. L'iniziativa interessa la fascia di età da 0 a 24 anni. Drammatico lo spaccato che emerge dallo studio del PD: centomila abitanti in meno in dieci anni è il dato siginificativo che evidenzia l'emergenza. Inoltre, più della metà degli studenti universitari sardi studiano fuori dall'Isola. L'iniziativa è figlia anche di un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'aula. E' di 50 milioni di lire la copertura finanziaria stimata per avviare la riforma. Risorse previste già dalla prossima Variazione di Bilancio, la ''manovrina'' da 750 milioni annunciata entro la primavera.

ROBERTO DERIU CAPOGRUPPO PD CONSIGLIO REGIONALE

CARLA FUNDONI PRESIDENTE COMMISSIONE SALUTE CONSIGLIO REGIONALE

CAMILLA SORU PRESIDENTE COMMISSIONE LAVORO CONSIGLIO REGIONALE