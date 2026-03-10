Regione, in Consiglio via libera alla legge sull'Intelligenza Artificiale: voto unanime in aula

Via libera unanime in Consiglio Regionale alla Legge sull'Intelligenza Artificiale. Provvedimento che arriva sulla scia di norme europee e nazionali e che vuole gestire la rivoluzione con un sistema organico. Copertura finanziaria un milione e mezzo per tre anni. Prevista l'istituzione di un centro gestore, affidato a Crs4 e Sardegna Ricerche, e otto nei territori. E ruolo dell'uomo che resta prioritario. La Sardegna è la quarta regione che legifera in materia. Il testo approvato è la sintesi di tre diverse proposte, la prima presentata dalle opposizioni.

ALESSANDRO SOLINAS CONSIGLIERE REGIONALE MOVIMENTO 5 STELLE

UMBERTO TICCA CAPOGRUPPO RIFORMATORI CONSIGLIO REGIONALE

GIGI PIANO CONSIGLIERE REGIONALE PD