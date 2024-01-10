Piano Mattei, Della Vedova (+Europa): "È un progetto vuoto"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "Il 'Piano Matteì stravolge la legge sulla cooperazione internazionale, sposta risorse e ruoli dal Maeci, accentrandoli a Palazzo Chigi, e tutto questo tramite un decreto legge che alla Camera passerà de plano". Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, nel corso della discussione generale sul cosiddetto Piano Mattei. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev