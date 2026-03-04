Omicidio di via Ghibli, Gulisano: "Non ho ucciso i miei genitori, già morti al mio arrivo"

«Non ho ucciso i miei genitori: è vero, il 5 dicembre ho fatto degli sbagli e me ne vergogno. Ma quando sono andato a casa loro li ho trovati morti. Non sapevo come pagare il funerale, per questo ho prelevato i soldi».

Claudio Gulisano, accusato dell'omicidio dei genitori in via Ghibili, nel quartiere del Sole a Cagliari, rilascia dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo che lo vede come imputato. «Non ho mai pensato di fare loro del male».