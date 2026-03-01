Olbia, primato di passeggeri: l'Aspo in viaggio verso la mobilità sostenibile

In movimento verso il futuro a caccia di nuovi obiettivi, dopo aver raggiunto un traguardo prestigioso. L'anno scorso l'Aspo, l'ex azienda municipalizzata trasporti di Olbia, ha stabilito il record di passeggeri sugli autobus che garantiscono la mobilità urbana. Dispone di una flotta composta da 37 mezzi, di cui 4 elettrici e altrettanti con il defibrillatore a bordo. Per venire incontro all'utenza è stato anticipato l'orario di alcune linee, in coincidenza con i primi voli del giorno, ma c'è la necessità di frequenze migliori. In tutto sono 16 i servizi offerti, quello principale con la Regione e il resto garantiti per conto del comune gallurese. Mandare a regime il museo archeologico sarà la prossima sfida, che coinciderà con la nomina di un direttore e la dotazione di una pianta organica adeguata, per valorizzare tutti i siti del territorio. Massimo Putzu direttore generale dell'Aspo di Olbia.