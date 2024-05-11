Nuova aurora nel cielo della Sardegna: ecco come vederla
L'aurora potrebbe ripresentarsi nei cieli della Sardegna questa notte, tra sabato e domenica. L'alone diffuso rossastro, con i filamenti viola e verdi, ha affascinato tutti nella notte appena trascorsa.
Per provare a osservare il fenomeno sarà necessario uscire dalle città, guardare verso nord e non avere delle luci vicine. Tutti i dettagli nella spiegazione del responsabile scientifico e direttore del Planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris.
Le immagini del video sono una gentila concessione di, nell’ordine:
1. fabrizioperra
2. filtrospazio
3. @florismanuel
4. @cimo1984_ricordi_di_sardegna
5. @Kypablos
6. @Ivan_loriga
7. @laura_manca88 e cristianmusiu
8. @lorenzo.busilacchi