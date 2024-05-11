Nuova aurora nel cielo della Sardegna: ecco come vederla

L'aurora potrebbe ripresentarsi nei cieli della Sardegna questa notte, tra sabato e domenica. L'alone diffuso rossastro, con i filamenti viola e verdi, ha affascinato tutti nella notte appena trascorsa.

Per provare a osservare il fenomeno sarà necessario uscire dalle città, guardare verso nord e non avere delle luci vicine. Tutti i dettagli nella spiegazione del responsabile scientifico e direttore del Planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris.

Le immagini del video sono una gentila concessione di, nell’ordine:

1. fabrizioperra

2. filtrospazio

3. @florismanuel

4. @cimo1984_ricordi_di_sardegna

5. @Kypablos

6. @Ivan_loriga

7. @laura_manca88 e cristianmusiu

8. @lorenzo.busilacchi