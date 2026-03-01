Nuoro, risveglio da incubo e famiglie evacuate dopo il rogo nella palazzina: «Quella casa era un immondezzaio»

«L’incendio è scoppiato verso le 7.45. Per fortuna stiamo tutti bene», dice una donna. «In casa quell’uomo accumulava di tutto. Sarà bastata una scintilla per scatenare il rogo».

I condomini stanno bene. Solo l’inquilino che occupava il piano annerito (l’unico appartamento dello stabile dichiarato inagibile) è stato portato all’ospedale San Francesco per accertamenti. Pensionato, 79enne, le sue condizioni non sono gravi. A Nuoro, però, in via Istria, le conseguenze potevano essere ben peggiori. È stato davvero un risveglio da incubo in una palazzina a pochi metri da via Trieste. Per cause ancora da chiarire, è scoppiato un incendio in un appartamento al primo piano. Domato solo dal pronto intervento dei vigili del fuoco.

«C’era un immondezzaio», sentenzia un vicino di casa. Sebbene restino ancora da accertare le cause dell’incendio, da via Istria emergerebbe una situazione di grave disagio. Un uomo in difficoltà, accumulatore seriale.