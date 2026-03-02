Nuoro, il pino dei “Giardini” preoccupa: «Per ora, però, non si tocca»

«La cosa migliore, in questi casi, è quella di fare una valutazione del rischio arboreo», precisa l’agronomo Maurizio Fadda. L’assessore comunale dell’Ambiente, Marco Canu, aggiunge: «Questo pino ha una certa età, servono controlli: comunque, non si è piegato con il ciclone Harry».

Esperti e Comune di Nuoro prendono tempo, professano cautela. E sebbene in tanti chiedano l’abbattimento dell’enorme pino, in piazza Vittorio Emanuele, perché inclinato e bollato come pericolante, l’assessore Canu puntualizza: «Dobbiamo aspettare che arrivi un supporto tecnico più approfondito».

Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza. Si cerca di salvare l’albero, ai Giardinetti resteranno le transenne ancora per un po’.