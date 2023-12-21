Natale nel Sulcis Iglesiente: lo spettacolo delle case illuminate a festa

Migliaia di luci colorate, musica, addobbi e persino uno sparaneve. Da qualche anno, nel Sulcis Iglesiente, alcune persone aspettano il Natale per trasformare la propria casa in una vera e propria attrazione delle feste. Per farsi un’idea di quella che è diventata una vera propria sfida artistica all’ultima luce, si può fare un mini tour, rigorosamente al calar del sole, tra Carbonia, San Giovanni Suergiu, Musei e Domusnovas: il risultato sarà un tuffo piacevolissimo nell’atmosfera di Natale, provare per credere.

Tutti i dettagli nell'articolo di Simone Scano e Andrea Farris su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale del quotidiano.

