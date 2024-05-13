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Meloni: "Rafforzare capacità di difesa ucraina è condizione indispensabile per pace giusta"
13 maggio 2024 alle 18:07aggiornato il 24 maggio 2026 alle 22:16
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "Abbiamo riaffermato il nostro comune impegno a rafforzare le legittime capacità di difesa dell'Ucraina come condizione indispensabile per raggiungere la pace giusta", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica Ceca. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev