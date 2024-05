Tragedia ieri negli impianti sportivi della San Francesco a Quartu: un 48enne originario di Quartu e residente a Selargius, Pierpaolo Isola, è morto dopo aver giocato a padel.

L'uomo, dipendente di una società di recupero crediti, è stato subito soccorso. Tutto è stato inutile. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Quartu per la dinamica dell'accaduto.

Un malore potrebbe aver tradito Isola, che frequentava spesso questi impianti. Secondo quanto ricostruito, dopo aver giocato la sua partitella a padel si è fatto la doccia. Il cadavere è stato trovato poco dopo, è così scattato l'allarme.

È seguito anche un rapporto informativo in Procura da parte dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile col magistrato che, non ravvisando alcun reato, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Salma che, durante la notte, è stata trasferita al cimitero di Quartu.

Una tragica fatalità: grande il cordoglio fra chi lo conosceva e stimava.

