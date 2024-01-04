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Medio Oriente, Meloni: "Appello a Israele per incolumità civili Gaza"
04 gennaio 2024 alle 16:29aggiornato il 24 maggio 2026 alle 23:22
(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Faccio un nuovo appello ad Israele a preservare l'incolumità della popolazione civile" a Gaza. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev