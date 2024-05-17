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Maltempo in Veneto, Zaia: "Serve piano Marshall per opere, inutile andare avanti a pagare i danni"
17 maggio 2024 alle 13:58aggiornato il 25 maggio 2026 alle 02:46
(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Ve l'ho detto in tempi non sospetti, tre mesi fa, e penso che questo Paese dovrebbe scegliere il modello veneto, un piano Marshall a tutela dal dissesto idrogeologico. Inutile andare avanti a pagare i danni è meglio pagare opere.", le parole del Presidente del Veneto Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev