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Macron, l'appello dalla palestra: "Fate 30 minuti di sport al giorno"
08 gennaio 2024 alle 15:38aggiornato il 24 maggio 2026 alle 12:25
Il presidente francese Emmanuel Macron ha condiviso un video sui social in cui si mostra in palestra davanti a un sacco da boxe e con i guantoni appesi sulla spalla mentre invita i francesi a fare sport per "almeno 30 minuti al giorno".
Il video è stato pubblicato su X a 200 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi.
(Unioneonline/v.l.)