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Lollobrigida: "Nostri agricoltori sanno che Governo è dalla loro parte, al contrario di altri Paesi"
10 gennaio 2024 alle 17:43aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:53
(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Al contrario di ciò che sta accadendo in altri Paesi, i nostri agricoltori sanno che questo Governo è dalla loro parte". Così Francesco Lollobrigida durante il question time, riferendosi alle proteste degli agricoltori tedeschi e francesi. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev