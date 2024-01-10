Lollobrigida: "Nostri agricoltori sanno che Governo è dalla loro parte, al contrario di altri Paesi"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Al contrario di ciò che sta accadendo in altri Paesi, i nostri agricoltori sanno che questo Governo è dalla loro parte". Così Francesco Lollobrigida durante il question time, riferendosi alle proteste degli agricoltori tedeschi e francesi. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev