Cronaca Mondo

Le inondazioni nel Regno Unito dopo il passaggio della tempesta Henk

05 gennaio 2024 alle 15:39aggiornato il 24 maggio 2026 alle 16:10

Le immagini aeree mostrano le inondazioni nella zona del fiume Trent, vicino a Newark, dopo che la tempesta Henk ha portato forti piogge e venti in diverse zone del Regno Unito.

Le condizioni meteorologiche estreme hanno indotto le autorità a emettere centinaia di avvisi di allerta per le inondazioni, mentre i residenti devono affrontare gravi disagi negli spostamenti e interruzioni di corrente in alcune aree.

(Unioneonline/v.l.)