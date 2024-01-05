Le inondazioni nel Regno Unito dopo il passaggio della tempesta Henk
Le immagini aeree mostrano le inondazioni nella zona del fiume Trent, vicino a Newark, dopo che la tempesta Henk ha portato forti piogge e venti in diverse zone del Regno Unito.
Le condizioni meteorologiche estreme hanno indotto le autorità a emettere centinaia di avvisi di allerta per le inondazioni, mentre i residenti devono affrontare gravi disagi negli spostamenti e interruzioni di corrente in alcune aree.
(Unioneonline/v.l.)