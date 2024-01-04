La rinascita dell'artigiana Manuela Scattolini: «Con la ceramica? Una nuova vita»

Torna anche questo mese l'appuntamento con Mani di Sardegna, il format firmato da Unionesarda.it che racconta la storia, il lavoro e le vite degli artigiani e delle artigiane della nostra Isola.

Ospite di Veronica Fadda, per questa puntata 8, è Manuela Scattolini, ceramista e creativa che grazie alla sua Kernos Ceramiche ha trovato non solo «la mia dimensione» ma anche «una nuova vita».

Oggi Kernos Ceramiche vende in tutto il mondo le sue creazioni.

Veronica Fadda