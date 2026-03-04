L'appello alla Regione per sostenere il rimpatrio dei turisti sardi bloccati a Dubai: "Hanno bisogno di aiuto"

Giovanni, il fratello di Annalisa Melis, è a bordo, della nave da crociera bloccata Dubai dopo l'attacco all'Iran. Con lui una decina di sardi. Tanti pericoli, nello scalo della città degli Emirati Uniti arrivano i missili lanciati da Teheran, sul cielo sopra il porto volano i caccia e si avvertono, soprattutto la notte, boati poco rassicuranti. Annalis Melis ha lanciato un appello alla presidente della Regione affinché i sardi, che sinora non hanno avuto indicazioni ufficiali, siano sostenuti nelle operazioni di rimpatrio.