Il dg dell’Asl del Sulcis Paolo Cannas nominato vicepresidente di Federsanità

Il direttore generale dell’Asl del Sulcis-Iglesiente Paolo Cannas è stato nominato vicepresidente nazionale di Federsanità.

Nel ringraziare per la fiducia accordata, Cannas ha dichiarato: “Mi impegnerò a contribuire concretamente alla realizzazione delle azioni strategiche, valorizzando le esperienze territoriali e promuovendo modelli organizzativi capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei cittadini”. Federsanità spiega che “la nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance, in una fase strategica per il servizio sanitario nazionale, chiamato a coniugare sostenibilità, prossimità e integrazione sociosanitaria”.

Federsanità associa dal 1995 le aziende Sanitarie Locali, ospedaliere e gli Irccs insieme ai rappresentanti dei Comuni associati alle Anci regionali di riferimento.